鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-0.29元，預估目標價為16.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 04:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.48元上修至-0.29元，其中最高估值0.58元，最低估值-0.76元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.58(-0.12)
|-0.74
|-0.91
|0.28
|最低值
|-0.76(-0.82)
|-1.35
|-1.87
|-1.65
|平均值
|-0.31(-0.48)
|-1.12
|-1.28
|-0.89
|中位數
|-0.29(-0.48)
|-1.18
|-1.23
|-1.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.63億
|6,000萬
|1.56億
|14.61億
|最低值
|7,460萬
|0.00
|0.00
|5,600萬
|平均值
|1.41億
|2,406萬
|5,650萬
|5.59億
|中位數
|1.14億
|2,300萬
|3,500萬
|3.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.21
|-3.76
|-1.26
|-1.42
|5.23
|營業收入
|6,769萬
|2,380萬
|5,529萬
|6,128萬
|1.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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