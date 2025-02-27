search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-0.29元，預估目標價為16.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 04:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.48元上修至-0.29元，其中最高估值0.58元，最低估值-0.76元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.58(-0.12)-0.74-0.910.28
最低值-0.76(-0.82)-1.35-1.87-1.65
平均值-0.31(-0.48)-1.12-1.28-0.89
中位數-0.29(-0.48)-1.18-1.23-1.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.63億6,000萬1.56億14.61億
最低值7,460萬0.000.005,600萬
平均值1.41億2,406萬5,650萬5.59億
中位數1.14億2,300萬3,500萬3.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.21-3.76-1.26-1.425.23
營業收入6,769萬2,380萬5,529萬6,128萬1.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROIV

相關行情

台股首頁我要存股
Roivant Sciences Ltd10.61.05%

延伸閱讀


Empty