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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團LCID-US的目標價調降至2.5元，幅度約16.67%

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Lucid集團(LCID-US)提出目標價估值：中位數由3元下修至2.5元，調降幅度16.67%。其中最高估值5元，最低估值1元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Lucid集團評價：積極樂觀1位、保持中立7位、保守悲觀6位。

Lucid集團今(26日)收盤價為2.61元。近5日股價下跌16.67%，標普指數下跌2.84%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LCID市場預估目標價

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