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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估上修至-0.88元，預估目標價為3.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.95元上修至-0.88元，其中最高估值-0.61元，最低估值-1.2元，預估目標價為3.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.61(-0.61)-0.59-0.33-0.27
最低值-1.2(-1.2)-1.07-0.83-0.27
平均值-0.9(-0.96)-0.72-0.58-0.27
中位數-0.88(-0.95)-0.61-0.58-0.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.68億33.84億75.05億39.26億
最低值10.78億19.11億29.44億39.26億
平均值14.81億28.91億56.07億39.26億
中位數13.71億30.80億63.71億39.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.25-6.41-1.51-1.36
營業收入0.002,711萬6.08億5.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLCID

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