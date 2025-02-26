鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估上修至-0.88元，預估目標價為3.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.95元上修至-0.88元，其中最高估值-0.61元，最低估值-1.2元，預估目標價為3.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.61(-0.61)
|-0.59
|-0.33
|-0.27
|最低值
|-1.2(-1.2)
|-1.07
|-0.83
|-0.27
|平均值
|-0.9(-0.96)
|-0.72
|-0.58
|-0.27
|中位數
|-0.88(-0.95)
|-0.61
|-0.58
|-0.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.68億
|33.84億
|75.05億
|39.26億
|最低值
|10.78億
|19.11億
|29.44億
|39.26億
|平均值
|14.81億
|28.91億
|56.07億
|39.26億
|中位數
|13.71億
|30.80億
|63.71億
|39.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.25
|-6.41
|-1.51
|-1.36
|營業收入
|0.00
|2,711萬
|6.08億
|5.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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