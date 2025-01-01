鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估下修至-1.16元，預估目標價為3.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-01 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.14元下修至-1.16元，其中最高估值-1.08元，最低估值-1.33元，預估目標價為3.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.08(-1.04)
|-0.61
|-0.36
|-0.18
|最低值
|-1.33(-1.33)
|-1.16
|-1.07
|-0.32
|平均值
|-1.17(-1.15)
|-0.95
|-0.66
|-0.25
|中位數
|-1.16(-1.14)
|-0.97
|-0.6
|-0.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.01億
|20.54億
|36.75億
|75.05億
|最低值
|7.44億
|10.08億
|21.74億
|33.02億
|平均值
|7.72億
|14.44億
|29.93億
|56.02億
|中位數
|7.73億
|13.96億
|30.50億
|58.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.25
|-6.41
|-1.51
|-1.36
|營業收入
|0.00
|2,711萬
|6.08億
|5.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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