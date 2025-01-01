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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估下修至-1.16元，預估目標價為3.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-01 02:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.14元下修至-1.16元，其中最高估值-1.08元，最低估值-1.33元，預估目標價為3.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.08(-1.04)-0.61-0.36-0.18
最低值-1.33(-1.33)-1.16-1.07-0.32
平均值-1.17(-1.15)-0.95-0.66-0.25
中位數-1.16(-1.14)-0.97-0.6-0.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.01億20.54億36.75億75.05億
最低值7.44億10.08億21.74億33.02億
平均值7.72億14.44億29.93億56.02億
中位數7.73億13.96億30.50億58.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.25-6.41-1.51-1.36
營業收入0.002,711萬6.08億5.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLCID

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