鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至0.49元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.53元下修至0.49元，其中最高估值0.73元，最低估值0.36元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.73(0.73)
|1.17
|1.11
|最低值
|0.36(0.36)
|0.65
|1.11
|平均值
|0.5(0.51)
|0.84
|1.11
|中位數
|0.49(0.53)
|0.81
|1.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|358.02億
|403.30億
|447.75億
|最低值
|324.61億
|376.21億
|447.75億
|平均值
|343.63億
|392.26億
|447.75億
|中位數
|342.48億
|394.95億
|447.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.33
|-1.08
|-0.05
|0.76
|營業收入
|119.67億
|184.06億
|205.83億
|243.83億
詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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