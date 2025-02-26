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鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至0.49元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.53元下修至0.49元，其中最高估值0.73元，最低估值0.36元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.73(0.73)1.171.11
最低值0.36(0.36)0.651.11
平均值0.5(0.51)0.841.11
中位數0.49(0.53)0.811.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值358.02億403.30億447.75億
最低值324.61億376.21億447.75億
平均值343.63億392.26億447.75億
中位數342.48億394.95億447.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.33-1.08-0.050.76
營業收入119.67億184.06億205.83億243.83億

詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPNG

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