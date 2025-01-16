鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估上修至0元，預估目標價為30.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0元上修至0元，其中最高估值0.05元，最低估值-0.04元，預估目標價為30.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.05(0.05)
|0.68
|1.12
|最低值
|-0.04(-0.04)
|0.36
|0.58
|平均值
|0
|0.53
|0.83
|中位數
|0
|0.56
|0.86
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|309.75億
|368.36億
|426.11億
|最低值
|302.96億
|337.03億
|376.21億
|平均值
|305.15億
|352.38億
|401.19億
|中位數
|304.73億
|352.06億
|400.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.33
|-1.08
|-0.05
|0.76
|營業收入
|119.67億
|184.06億
|205.83億
|243.83億
詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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