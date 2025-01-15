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鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至0元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.01元下修至0元，其中最高估值0.05元，最低估值-0.04元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.05(0.05)0.681.12
最低值-0.04(-0.04)0.360.58
平均值00.540.84
中位數0(0.01)0.570.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值309.75億368.36億426.11億
最低值302.96億337.03億386.99億
平均值305.26億353.35億403.68億
中位數305.13億352.86億402.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.33-1.08-0.050.76
營業收入119.67億184.06億205.83億243.83億

詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPNG

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