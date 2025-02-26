鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調升至190元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 22:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對是德科技(KEYS-US)提出目標價估值：中位數由180元上修至190元，調升幅度5.56%。其中最高估值200元，最低估值165元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予是德科技評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀1位。
是德科技今(26日)收盤價為172.17元。近5日股價下跌5.56%，標普指數下跌2.84%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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