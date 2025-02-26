鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至11.28元，預估目標價為210.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 06:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.51元下修至11.28元，其中最高估值13.03元，最低估值9.36元，預估目標價為210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.03(13.96)
|16.46
|16.39
|19.29
|最低值
|9.36(9.36)
|11.54
|14.25
|19.29
|平均值
|11.22(11.55)
|13.6
|15.32
|19.29
|中位數
|11.28(11.51)
|13.47
|15.32
|19.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.95億
|24.99億
|26.25億
|22.83億
|最低值
|15.97億
|18.04億
|20.47億
|22.83億
|平均值
|19.02億
|21.20億
|23.36億
|22.83億
|中位數
|18.21億
|21.57億
|23.36億
|22.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.74
|5.69
|8.81
|10.65
|營業收入
|5.52億
|9.37億
|13.61億
|18.73億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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