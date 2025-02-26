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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至11.28元，預估目標價為210.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 06:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.51元下修至11.28元，其中最高估值13.03元，最低估值9.36元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.03(13.96)16.4616.3919.29
最低值9.36(9.36)11.5414.2519.29
平均值11.22(11.55)13.615.3219.29
中位數11.28(11.51)13.4715.3219.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.95億24.99億26.25億22.83億
最低值15.97億18.04億20.47億22.83億
平均值19.02億21.20億23.36億22.83億
中位數18.21億21.57億23.36億22.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.745.698.8110.65
營業收入5.52億9.37億13.61億18.73億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAC

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