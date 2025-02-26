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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ESAB CorpESAB-US的目標價調降至135.5元，幅度約4.58%

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對ESAB Corp(ESAB-US)提出目標價估值：中位數由142元下修至135.5元，調降幅度4.58%。其中最高估值150元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予ESAB Corp評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀0位。

ESAB Corp今(26日)收盤價為123.55元。近5日股價下跌4.58%，標普指數下跌2.84%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ESAB市場預估目標價

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