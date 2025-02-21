鉅亨速報 - Factset 最新調查：ESAB CorpESAB-US的目標價調升至142元，幅度約3.65%
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ESAB Corp(ESAB-US)提出目標價估值：中位數由137元上修至142元，調升幅度3.65%。其中最高估值150元，最低估值122元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予ESAB Corp評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀1位。
ESAB Corp今(21日)收盤價為120.11元。近5日股價下跌3.65%，標普指數上漲0.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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