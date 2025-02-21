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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ESAB Corp(ESAB-US)EPS預估下修至5.25元，預估目標價為142.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ESAB Corp(ESAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.39元下修至5.25元，其中最高估值5.45元，最低估值5.2元，預估目標價為142.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.45(5.65)6.016.726.89
最低值5.2(5.13)5.656.346.89
平均值5.3(5.37)5.856.546.89
中位數5.25(5.39)5.856.576.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.02億28.31億28.81億29.32億
最低值25.63億26.82億28.04億29.32億
平均值26.15億27.42億28.43億29.32億
中位數25.86億27.32億28.43億29.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.623.923.693.364.31
營業收入19.50億24.28億25.93億27.75億27.41億

詳細資訊請看美股內頁：
ESAB Corp(ESAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSESAB

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