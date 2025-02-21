鉅亨速報 - Factset 最新調查：ESAB Corp(ESAB-US)EPS預估下修至5.25元，預估目標價為142.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ESAB Corp(ESAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.39元下修至5.25元，其中最高估值5.45元，最低估值5.2元，預估目標價為142.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.45(5.65)
|6.01
|6.72
|6.89
|最低值
|5.2(5.13)
|5.65
|6.34
|6.89
|平均值
|5.3(5.37)
|5.85
|6.54
|6.89
|中位數
|5.25(5.39)
|5.85
|6.57
|6.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.02億
|28.31億
|28.81億
|29.32億
|最低值
|25.63億
|26.82億
|28.04億
|29.32億
|平均值
|26.15億
|27.42億
|28.43億
|29.32億
|中位數
|25.86億
|27.32億
|28.43億
|29.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.62
|3.92
|3.69
|3.36
|4.31
|營業收入
|19.50億
|24.28億
|25.93億
|27.75億
|27.41億
詳細資訊請看美股內頁：
ESAB Corp(ESAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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