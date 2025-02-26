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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Workday公司WDAY-US的目標價調升至316元，幅度約5.33%

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Workday公司(WDAY-US)提出目標價估值：中位數由300元上修至316元，調升幅度5.33%。其中最高估值360元，最低估值250元。

綜合評級 - 共有41位分析師給予Workday公司評價：積極樂觀28位、保持中立13位、保守悲觀0位。

Workday公司今(26日)收盤價為255.22元。近5日股價下跌5.33%，標普指數下跌2.84%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WDAY市場預估目標價

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