鉅亨速報 - Factset 最新調查：Workday公司WDAY-US的目標價調升至316元，幅度約5.33%
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Workday公司(WDAY-US)提出目標價估值：中位數由300元上修至316元，調升幅度5.33%。其中最高估值360元，最低估值250元。
綜合評級 - 共有41位分析師給予Workday公司評價：積極樂觀28位、保持中立13位、保守悲觀0位。
Workday公司今(26日)收盤價為255.22元。近5日股價下跌5.33%，標普指數下跌2.84%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大漲9.43%，報291.55美元
- 〈美股盤後〉中國DeepSeek血洗晶片股 輝達下殺超16% 費半慘崩逾9%
- 盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大漲5.38%，報273.71美元
- 美上周初領失業金人數小幅超預期升至21.9萬 仍近疫情前水準
上一篇
下一篇