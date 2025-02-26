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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦房地產投資信託(FRT-US)EPS預估上修至3.07元，預估目標價為118.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對聯邦房地產投資信託(FRT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.97元上修至3.07元，其中最高估值3.33元，最低估值2.68元，預估目標價為118.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.33(3.33)3.623.313.49
最低值2.68(2.68)2.393.293.49
平均值3.03(3.01)3.133.33.49
中位數3.07(2.97)3.163.33.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.80億13.80億14.74億15.60億
最低值12.32億8.18億9.22億15.60億
平均值12.58億12.39億12.49億15.60億
中位數12.56億13.15億13.52億15.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.623.264.712.803.42
營業收入8.11億9.51億10.74億11.32億12.02億

詳細資訊請看美股內頁：
聯邦房地產投資信託(FRT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFRT

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