鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦房地產投資信託(FRT-US)EPS預估上修至3.07元，預估目標價為118.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對聯邦房地產投資信託(FRT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.97元上修至3.07元，其中最高估值3.33元，最低估值2.68元，預估目標價為118.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.33(3.33)
|3.62
|3.31
|3.49
|最低值
|2.68(2.68)
|2.39
|3.29
|3.49
|平均值
|3.03(3.01)
|3.13
|3.3
|3.49
|中位數
|3.07(2.97)
|3.16
|3.3
|3.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.80億
|13.80億
|14.74億
|15.60億
|最低值
|12.32億
|8.18億
|9.22億
|15.60億
|平均值
|12.58億
|12.39億
|12.49億
|15.60億
|中位數
|12.56億
|13.15億
|13.52億
|15.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.62
|3.26
|4.71
|2.80
|3.42
|營業收入
|8.11億
|9.51億
|10.74億
|11.32億
|12.02億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦房地產投資信託(FRT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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