鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦房地產投資信託(FRT-US)EPS預估下修至2.97元，預估目標價為120.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對聯邦房地產投資信託(FRT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.04元下修至2.97元，其中最高估值3.33元，最低估值2.68元，預估目標價為120.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.33(3.33)
|3.62
|3.29
|3.46
|最低值
|2.68(2.68)
|2.39
|3.29
|3.46
|平均值
|3(3.03)
|3.13
|3.29
|3.46
|中位數
|2.97(3.04)
|3.22
|3.29
|3.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.18億
|13.71億
|14.65億
|15.58億
|最低值
|12.18億
|8.18億
|9.13億
|15.58億
|平均值
|12.60億
|12.21億
|11.89億
|15.58億
|中位數
|12.56億
|12.87億
|11.89億
|15.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.62
|3.26
|4.71
|2.80
|3.42
|營業收入
|8.11億
|9.51億
|10.74億
|11.32億
|12.02億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦房地產投資信託(FRT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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