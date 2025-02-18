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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦房地產投資信託FRT-US的目標價調降至120.5元，幅度約3.6%

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聯邦房地產投資信託(FRT-US)提出目標價估值：中位數由125元下修至120.5元，調降幅度3.6%。其中最高估值135元，最低估值113元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予聯邦房地產投資信託評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀0位。

聯邦房地產投資信託今(18日)收盤價為105.03元。近5日股價下跌3.6%，標普指數上漲0.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FRT市場預估目標價

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聯邦房地產投資信託105.03-6.07%

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