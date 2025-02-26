台塑生醫跨界餐飲 FB Kitchen月營收衝破百萬

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-26 18:34

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台化 (1326-TW) 子公司台塑生醫正式跨足餐飲市場，旗下全新品牌「FB Kitchen」於內湖總部園區試營運，僅一個月即繳出亮眼成績單。資深經理吳鑫昌表示，FB Kitchen 目前每日預約率超過九成，月營收已達 150 萬元，營運已近損益平衡點。

FB Kitchen 主打「台塑正宗帶骨牛小排」，源自台塑企業創辦人王永慶夫人李寶珠四十年前親手研發的經典料理。吳鑫昌強調，餐廳設立初衷並非大舉進軍餐飲業，而是希望提供員工更便利的用餐選擇，同時將台塑招待所的私房美味對外開放。

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吳鑫昌表示，FB Kitchen 在開業初期即獲得市場高度關注。目前僅開放週一至週六午餐，但已在 Google Map 累積逾 300 則五星好評，下一步計畫將擴大營業時間，包括晚間營業及推出咖啡項目，預計月營收可衝高至 250 萬至 300 萬元。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，FB Kitchen 的成立，承載著傳承母親款待員工與賓客的初心。除了台北據點外，公司將於今年七月在高雄「王氏昆仲公園」開設第二家餐廳「昆仲食舍—阿媽的私房菜」，將以創新台菜為主軸。

台塑生醫旗下事業橫跨生活、生化、生物、醫療、醫藥、醫材等六大領域。此次跨足餐飲，強調將以「人本至上」為核心理念，傳揚台塑企業四十年來的溫暖精神與初心。