14家銀行超額認參2.6倍！兆豐銀行主辦台星科企業40億元聯貸案今簽約
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-26 18:06
兆豐銀行主辦台星科 (3265-TW) 子公司台星科企業新臺幣 40 億元聯貸案已圓滿籌組完成，於今 (26) 日正式簽約。本次聯貸資金將用於台星科企業購置新竹科學園區廠房及機器設備，並充實中期營運資金，由兆豐銀行擔任統籌主辦暨額度管理銀行、合作金庫擔任文件管理銀行。本案於聯貸市場推出後反應熱烈，吸引共 14 家金融機構踴躍參與，承諾參貸金額高達新臺幣 104 億元，超出原定籌組目標的 2.6 倍，充分展現金融同業對台星科企業未來發展的高度信心。
兆豐銀行長期支持環境永續發展，台星科企業亦積極推動對 ESG 的經營目標，本次聯合授信案於初期規劃時，便將 ESG 指標納入授信條件，進一步鼓勵台星科企業持續深化永續經營理念，攜手金融業與產業界為企業永續發展共盡心力。
台星科企業成立逾 19 年，為台星科股份有限公司 100% 持有之子公司，主要從事晶圓錫鉛凸塊、覆晶技術封裝及晶圓級晶片尺寸封裝等業務。隨著半導體市場及封測技術的迅速發展，該公司積極布局 2.5D/3D 先進封裝技術，並購置新竹科學園區廠房以擴充產能，提供晶圓級封裝、覆晶封裝及測試等一條龍服務，滿足客戶需求並持續提升整體服務競爭力。
兆豐銀行始終致力於永續成長，並協助企業實現相同願景，積極統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等 ESG 聯貸案，推動綠色金融發展。自 110 年訂定綠色與永續投融資目標以來，相關業務規模與金額大幅成長，成績斐然。在聯貸業務方面，兆豐銀行一向位居業界領導地位，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計排行榜，113 年度兆豐銀行於臺灣聯貸市場簿記行 (Bookrunner) 無論在金額及案件數均排名全國第二，表現十分優異，充分展現兆豐銀行之專業能力與卓越服務，深獲企業信賴與肯定。
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