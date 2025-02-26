14家銀行超額認參2.6倍！兆豐銀行主辦台星科企業40億元聯貸案今簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-26 18:06

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兆豐銀行主辦台星科 (3265-TW) 子公司台星科企業新臺幣 40 億元聯貸案已圓滿籌組完成，於今 (26) 日正式簽約。本次聯貸資金將用於台星科企業購置新竹科學園區廠房及機器設備，並充實中期營運資金，由兆豐銀行擔任統籌主辦暨額度管理銀行、合作金庫擔任文件管理銀行。本案於聯貸市場推出後反應熱烈，吸引共 14 家金融機構踴躍參與，承諾參貸金額高達新臺幣 104 億元，超出原定籌組目標的 2.6 倍，充分展現金融同業對台星科企業未來發展的高度信心。

兆豐銀行長期支持環境永續發展，台星科企業亦積極推動對 ESG 的經營目標，本次聯合授信案於初期規劃時，便將 ESG 指標納入授信條件，進一步鼓勵台星科企業持續深化永續經營理念，攜手金融業與產業界為企業永續發展共盡心力。

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台星科企業成立逾 19 年，為台星科股份有限公司 100% 持有之子公司，主要從事晶圓錫鉛凸塊、覆晶技術封裝及晶圓級晶片尺寸封裝等業務。隨著半導體市場及封測技術的迅速發展，該公司積極布局 2.5D/3D 先進封裝技術，並購置新竹科學園區廠房以擴充產能，提供晶圓級封裝、覆晶封裝及測試等一條龍服務，滿足客戶需求並持續提升整體服務競爭力。