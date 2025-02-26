〈光寶科法說〉2024年賺119億元 EPS 5.21元 全年配發每股現金股利共4.5元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-26 17:39
電供廠光寶科 (2301-TW) 今 (26) 日公布 2024 年第四季及全年財報，全年稅後純益 119 億元，每股純益 5.21 元，並宣布董事會通過配發 2024 年每股現金股利 2.5 元，加計上半年已發放的 2 元，全年配發現金股利共計 4.5 元。
光寶科第四季營收達 383 億元，年增 4%，其中雲端物聯網業務表現優異，營收成長超過兩成，帶動整體營收回到正成長軌道。光寶科投資人關係聯絡人暨代理發言人王玉玲表示，雲端物聯網業務在第四季占比已達 41%，主要成長動能來自新一代雲端高階電源管理系統出貨成長；資訊消費性電子營收亦佔比 41%，光電部門營收則佔比 18%。
在全年度表現方面，光寶科 2024 年營收為 1,371 億元，年減 8%，主要受消費及車用市場修正影響。全年毛利率達 21.6%，年減 0.6 個百分點；營業利益 128.8 億元，年減 11.2%；營業利益率 9.4%，年減 0.4 個百分點。第四季營業毛利率為 21.3%，營業利益率為 9.1%，顯示營運趨於穩定。
王玉玲進一步指出，光寶科投入資本報酬率 (ROIC) 從 2020 年的 28% 提升至 2024 年的 49%，反映核心事業產生的獲利已經創造足夠資源推動新事業成長。而光寶科的中長期策略，將持續提高高價值事業比重，從 2021 年至今，公司毛利率已從 18.5% 提升至 21.6%，營業利益率也從 7.9% 提升至 9.4%。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 光寶科去年12月營收年月雙增 高階伺服器出貨強勁
- 光寶科LITEON + 新創平台與Plug and Play Japan同盟 攜手搶攻新創加值
- 光寶科第三度參展MWC世界行動通訊大會 展示5G O-RAN、AI與智能監控應用
- 光寶科第三度參展MWC世界行動通訊大會 展示5G O-RAN、AI與智能監控應用
上一篇
下一篇