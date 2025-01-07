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新光金員工安置計畫尚缺新光銀 金管會：先通過者可先送件

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-07 20:13

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新光金員工安置計畫尚缺新光銀 金管會：先通過者可先送件。(鉅亨網記者陳于晴攝)

台新金 (2887-TW) 與新光金 (2888-TW) 的合併案，已陸續通過金控母公司與部分子、孫公司的員工安置計畫，但新光銀行的員工安置計畫尚未通過。對此，金管會今 (7) 日表示，業者送件進來的資料本來就要具備妥適的員工安置計畫，隨著其子、孫公司陸續簽署員工安置計畫，已完成的可先行送件，不一定要全數通過才送。

外界持續關注新新併審查進度，銀行局副局長林志吉表示，針對合併案所設的勞資協商部分，依據金融機構合併法第 12 條的相關規定，金融機構所報進來的文件，包括對受僱人的權益處理等重要事項，本來就要提具妥適的員工安置計畫，並且要檢附公司與工會協商或者勞資協議的會議紀錄。


至於是否有要求新新併補件？林志吉表示，關於個案所涉及的審查程序，先前已有一再強調，金管會都會依相關規定來辦理，後續不予證實或評論。

外界好奇，金融機構併購案遞件申請，需要檢附員工安置計畫，但金控與子公司工會間未完成協商，卻已先行送件，是否代表可以邊審邊談，對此，林志吉重申，員工安置計畫很重要，是申請文件的一部分，必須檢附跟工會協商或勞資協議會議記錄，至於申請進來的文件有沒有包含這部分，就是依照各個案件來做審查。

新光金旗下子公司除銀行尚在協商中外，新光人壽、元富證券及其轄下子公司已陸續完成員工安置計畫之簽署。林志吉說，業者近日陸陸續續完成子公司的員工安置計劃協商，業者若要先行送進來也是可以的。

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新光金台新金金融機構合併勞資協商新新併新光銀員工安置計畫

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