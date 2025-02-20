光寶科第三度參展MWC世界行動通訊大會 展示5G O-RAN、AI與智能監控應用
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-20 15:57
光寶科 (2301-TW) 將於 2025 年 3 月 3 日至 6 日，連續第三年盛大參與西班牙巴塞隆納 2025 MWC 世界行動通訊大會（Mobile World Congress, MWC），並以「One Partner。All Solutions」為主題，橫跨歐、美、亞洲，攜手八家指標國際企業與學界夥伴，共同對外展示「多元化 5G O-RAN 商業應用解決方案」。
光寶科指出，也將亮相光寶科自主研發，整合軟硬體設計的「全系列最新型一體式 5G 專網通訊小基站」與相關網管產品，不僅具高效能、低能耗、高網速、低延遲的技術優勢，更可滿足商用、微型、室內外等多元創新應用，優化並提供客戶從 5G 邁向 B5G、6G 的完整解決方案。
光寶科深耕布局 5G 專網應用領域，並致力建構完整的 5G 全球生態系，將光寶 5G 專網落地應用，成功攜手電信商 Vodafone，結合 AI 先進影像辨識系統與網路通訊先進技術，展現在智慧畜牧領域的創新應用。
光寶科同步與日本電信商 NTT EAST 等 8 間國際級指標夥伴，共同完成智慧醫院、智慧工廠、智慧校園、智慧生活等跨洲、跨國、跨場域的多元化專網應用布建，助攻並滿足客戶與合作夥伴建構高效率、低能耗的網通解決方案，打造共贏雙生的生態系。
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