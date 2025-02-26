〈尖點法說〉去年資本支出5.88億元主要支應泰國廠設置並在今年貢獻營收

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-26 16:36

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PCB 製程鑽針及 PCB 鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (26) 日召開法說會，公司並指出，2024 年資本支出為 5.88 億元，主要投入於泰國廠區的廠房興建與設備採購支出。泰國廠第一期以提供鑽孔服務業務為主，目前廠房興建及設備進機已完成，預期今年年可開始貢獻營收，但實際營運仍需待客戶當地量產進度而定。

泰國尖點坐落於巴真府 304 工業區，佔地 6 萬 1000 餘平方公尺，第一期廠房已正式竣工啟用，並已於日前完成進機及試產並啟動客戶廠驗作業，預計將於 2025 年正式啟用並投入生產。泰國尖點為公司第一個除了台灣及大陸的海外生產據點，未來將成為尖點重要的成長動能之一。

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尖點指出，泰國尖點第一期提供 PCB 鑽孔服務，將以高精度設備及尖點自有品牌鑽針，針對高階 HDI、伺服器及車載電子等 PCB 產品，提供專業鑽孔及鑽針再研服務，以滿足當地客戶對於技術以及品質的要求，提升客戶價值。後續將視市場及客戶需求，持續擴充鑽孔服務規模及鑽針銑刀生產，期以提供鑽孔加工完整專業的解決方案，成為客戶首選的合作夥伴。

尖點泰國廠第一期建廠已經完工。(圖：尖點提供)

展望 2025 年營運，尖點科技認為將可逐季成長，而第一季，受到基期較高及季節性工作天數降低影響，預 2025 首季營運將較上季下滑，營收季減幅度約落在雙位數水準，與往年同期水準相當；但與 2024 年同期相較，應可維持兩位數增長水準， 實際幅度則須視客戶拉貨動能而定。