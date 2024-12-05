PCB廠需求旺季已過 尖點科技11月營收3.14億元年增29%

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在進駐泰國的進度方面，泰國尖點已進入設備進駐的階段，建置的設備包括 PCB 鑽孔設備、鑽針研磨設備，進入量產之後並將以優先提供 PCB 代鑽孔服務，以集中鑽孔服務爲廠區周邊的 PCB 廠提供服務，並不採取過去在中國大陸執行的以入廠設置代鑽生產線的 In House 模式執行，同時尖點泰國廠區也以設置鑽針研磨設備提供本身執行代 PCB 鑽孔業務所需。