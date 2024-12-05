PCB廠需求旺季已過 尖點科技11月營收3.14億元年增29%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-05 14:51
PCB 製程鑽針及 PCB 鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，由於旺季己過，尖點 2024 年 11 月營收 3.14 億元，月減 0.31%，年增 20.08%，2024 年前 11 月營收 32.18 億元，年增 29.21%。
尖點 2024 年前三季營收為 25.88 億元，毛利率為 25.8%，年增 4.1 個百分點；稅後純益 1.57 億元；每股純益 1.11 元。
對於 2024 年第四季營運，尖點除了 AI 相關需求維持熱度外，其餘終端應用可能隨著市場進入淡季而減少，預估季減幅度應在個位數範圍內，實際幅度則須視客戶拉貨動能而定。
在進駐泰國的進度方面，泰國尖點已進入設備進駐的階段，建置的設備包括 PCB 鑽孔設備、鑽針研磨設備，進入量產之後並將以優先提供 PCB 代鑽孔服務，以集中鑽孔服務爲廠區周邊的 PCB 廠提供服務，並不採取過去在中國大陸執行的以入廠設置代鑽生產線的 In House 模式執行，同時尖點泰國廠區也以設置鑽針研磨設備提供本身執行代 PCB 鑽孔業務所需。
尖點泰國廠預計 2025 年第一季試產，2025 年第二季起貢獻營收。
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