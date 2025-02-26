華新300系不銹鋼盤價連續2個月調漲 3月每公噸調漲1000元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-26 18:37

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華新 (1605-TW) 今 (26) 日開出不銹鋼盤價，宣布 3 月 300 系不銹鋼盤價每公噸調漲 1000 元，連續 2 個月調漲，而 200 系及 400 系則維持平盤。

華新說明，由於美國即將展開關稅最新措施，取消部分國家豁免資格，台灣有機會贏轉單商機，加上俄烏戰爭趨緩，預期戰後重建可望支撐全球鋼價。此外，鎳生鐵 (NPI) 原料價格上漲，為適度反應鋼價上漲所產生的成本，因此華新宣布 300 系不銹鋼盤價每公噸漲至 1000 元。

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華新於法說會時指出，如果俄烏戰爭落幕，對華新營運非常有利，主要是旗下不銹鋼業務有望受惠，並進一步搶攻重建商機。總經理潘文虎提到，重建一定會用到不銹鋼，包括工廠、汽車、家電、發電廠等設施的重建都會用到，尤其核電及石化的重建。