AI奧斯卡面世！經濟部啟動「智慧創新大賞」祭出最高獎金100萬 催生AI創新應用

經濟部今（26）日舉辦「智慧創新大賞」(Best AI Awards) 啟動記者會，正式揭開國內最高規格 AI 軟體競賽的序幕。競賽類別有「AI 應用」與「IC 設計」兩類，並分為學生、新創及中小企業、企業公開與國際四大組別，國際組的最高獎金則高達 100 萬元。本次競賽不僅是催生 AI 創新技術應用，更是發掘國內潛力新星、吸引國際頂尖人才來臺發展的重要舞台。自即日起開放報名至 4 月 8 日截止收件，歡迎踴躍參賽。 經濟部長郭智輝表示，台灣晶片與伺服器製造能量已居全球第一，而 AI 軟體應用排名在政府與產業的共同努力下，已從去年的第 26 名提升至第 21 名，並朝今年底進入全球前 14 名邁進。

在全球 AI 人才競逐愈演愈烈的趨勢下，各國紛紛祭出優惠政策吸引頂尖 AI 專才，經濟部為確保臺灣具備充足的 AI 專業人才，祭出培育百工百業 20 萬 AI 人才、海外攬才、智慧創新大賞及研擬租稅優惠四支箭，打造良好的 AI 創新環境並吸引國際一流人才，進而達到超韓趕星，躋身全球前三的目標。未來整個生產領域裡，在機器人與生成式 AI 完全整合以後，需要更多 AI 的應用、軟體人才來提升我們國家的競爭力跟生產能力，所以 AI 人才的培育格外重要。



「智慧創新大賞」的目標是成為台灣 AI 的奧斯卡獎，具備多元、國際、未來三特性，希望激發年輕世代的創造力、鼓勵學界與產業界更加緊密合作，孕育出更多懂 AI，會創新應用的人才及企業，並進一步實現 AI 產業化、產業 AI 化，為台灣的 AI 產業奠定更堅實的基礎。本次競賽學生組最高獎金 30 萬元，企業公開組、新創及中小企業組、國際組的最高獎金則高達 100 萬元，決賽暨頒獎典禮訂於本 (114) 年 5 月 3 日舉行。



另外值得一提的是，本活動的徵選影片，從音樂、歌詞到影像，全部都由 AI 技術生成，這種有別於傳統 MV 的製作方式，象徵著 AI 將對我們周遭事物都帶來嶄新的變革，也期待激發本屆參賽團隊勇於創新及突破，提出更多跨領域的 AI 應用。經濟部未來將持續加強與產學界的合作，並透過政策支持培育 AI 人才、產業合作及國際鏈結，打造完整的 AI 生態系，讓台灣在全球 AI 競爭中持續領航維持競爭力、引導台灣邁向人工智慧島。