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鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.12元，預估目標價為97元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對世界(5347-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.15元下修至4.12元，其中最高估值4.3元，最低估值3.74元，預估目標價為97元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值4.3(4.35)5.485.665.18
最低值3.74(3.74)3.913.365.18
平均值4.07(4.09)4.774.665.18
中位數4.12(4.15)4.764.915.18

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值44,055,09052,827,65057,588,21056,178,170
最低值43,700,00048,356,00051,698,00056,178,170
平均值43,977,15050,822,10054,110,73056,178,170
中位數44,054,76051,452,00053,961,32056,178,170

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS4.214.59.327.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		44,054,76238,272,57051,694,31043,951,087

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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