鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.12元，預估目標價為97元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對世界(5347-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.15元下修至4.12元，其中最高估值4.3元，最低估值3.74元，預估目標價為97元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.3(4.35)
|5.48
|5.66
|5.18
|最低值
|3.74(3.74)
|3.91
|3.36
|5.18
|平均值
|4.07(4.09)
|4.77
|4.66
|5.18
|中位數
|4.12(4.15)
|4.76
|4.91
|5.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|44,055,090
|52,827,650
|57,588,210
|56,178,170
|最低值
|43,700,000
|48,356,000
|51,698,000
|56,178,170
|平均值
|43,977,150
|50,822,100
|54,110,730
|56,178,170
|中位數
|44,054,760
|51,452,000
|53,961,320
|56,178,170
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|4.21
|4.5
|9.32
|7.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|44,054,762
|38,272,570
|51,694,310
|43,951,087
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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