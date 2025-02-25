鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調升至100元，幅度約5.82%
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 12:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對世界(5347-TW)提出目標價估值：中位數由94.5元上修至100元，調升幅度5.82%。其中最高估值110元，最低估值67元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予世界(5347-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立11位、保守悲觀5位。
世界(5347-TW)今(25日)收盤價為102元。近5日股價上漲15.87%，相關半導體類指數近5日上漲2.81%，櫃買市場加權指數上漲2.48%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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