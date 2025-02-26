鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至16.86元，預估目標價為475元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由16.62元上修至16.86元，其中最高估值20.65元，最低估值14.98元，預估目標價為475元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|20.65(18.5)
|22.15
|23.67
|最低值
|14.98(14.78)
|17.07
|23.13
|平均值
|17.11(16.52)
|19.9
|23.4
|中位數
|16.86(16.62)
|19.85
|23.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28,744,000
|33,309,000
|38,857,960
|最低值
|22,788,000
|27,080,000
|34,079,770
|平均值
|26,233,260
|30,248,030
|36,468,870
|中位數
|26,184,980
|30,029,710
|36,468,870
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.45
|12.14
|9.96
|5.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,676,043
|22,067,242
|17,584,023
|15,532,543
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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