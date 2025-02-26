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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至16.86元，預估目標價為475元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對致茂(2360-TW)做出2025年EPS預估：中位數由16.62元上修至16.86元，其中最高估值20.65元，最低估值14.98元，預估目標價為475元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值20.65(18.5)22.1523.67
最低值14.98(14.78)17.0723.13
平均值17.11(16.52)19.923.4
中位數16.86(16.62)19.8523.4

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值28,744,00033,309,00038,857,960
最低值22,788,00027,080,00034,079,770
平均值26,233,26030,248,03036,468,870
中位數26,184,98030,029,71036,468,870

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.4512.149.965.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,676,04322,067,24217,584,02315,532,543

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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