〈世界法說〉Q1出貨估季增8-10% 全年資本支出600-700億元創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-25 17:37

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晶圓代工廠世界 (5347-TW) 今 (25) 日召開法說會，公司指出，隨著客戶需求回升，目前訂單能見度達 3 個月，預期首季晶圓出貨量將季增約 8-10%，以新台幣兌美元匯率 32.8 元推算，毛利率估提升至 29-31%，平均售價 (ASP) 季減 4-6%，並額外認列長約收入、約占營收 2%。

資本支出方面，總經理尉濟時補充，隨著新加坡合資子公司 VMSC 開始興建首座 12 吋晶圓廠，今年以現金支付為基礎的資本支出估達 600-700 億元，創下歷史新高，其中約 9 成用於 VMSC 廠房建置，近 1 成用於其他廠房歲修及設備優化。

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尉濟時表示，今年首季歷經供應鏈年底庫存調整後，部分客戶對晶圓需求提升，加上中國延續補貼消費方案、供應鏈因應關稅不確定性提前拉貨，都推升本季需求。

尉濟時說，隨著客戶投片量增加，首季稼動率將季增 4-9%、達 70-75%，以製程別及應用別觀察，預期首季 0.18 微米、大面板驅動 IC 營收占比將提升。

產能方面，世界受例行歲修及 2 月工作天數較少影響，首季產能約 27.6 萬片 8 吋晶圓，季減 4%，今年全年產能預估達 343.4 萬片，年增約 1%，主因晶圓五廠月產能再增加 8 千片、達 2.3 萬片。