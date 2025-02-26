鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至4.32元，預估目標價為177.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 12:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.51元下修至4.32元，其中最高估值5.75元，最低估值3.34元，預估目標價為177.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.75(5.75)
|13.03
|20.77
|7.95
|最低值
|3.34(3.9)
|4.6
|7.12
|7.95
|平均值
|4.45(4.6)
|9.7
|12.71
|7.95
|中位數
|4.32(4.51)
|9.76
|9.81
|7.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|118,580,980
|153,436,000
|173,682,580
|165,735,770
|最低值
|115,372,980
|134,525,750
|146,060,060
|165,735,770
|平均值
|116,336,210
|143,508,460
|161,353,160
|165,735,770
|中位數
|115,570,640
|142,633,000
|161,946,000
|165,735,770
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.34
|7.88
|20.08
|8.98
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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