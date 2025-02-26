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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至4.32元，預估目標價為177.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 12:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.51元下修至4.32元，其中最高估值5.75元，最低估值3.34元，預估目標價為177.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值5.75(5.75)13.0320.777.95
最低值3.34(3.9)4.67.127.95
平均值4.45(4.6)9.712.717.95
中位數4.32(4.51)9.769.817.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值118,580,980153,436,000173,682,580165,735,770
最低值115,372,980134,525,750146,060,060165,735,770
平均值116,336,210143,508,460161,353,160165,735,770
中位數115,570,640142,633,000161,946,000165,735,770

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.347.8820.088.98
營業收入
(單位：新台幣千元)		115,373,282104,036,151140,489,172104,562,747

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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