鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)目標價調降至177.5元，幅度約11.91%
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 12:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對欣興(3037-TW)提出目標價估值：中位數由201.5元下修至177.5元，調降幅度11.91%。其中最高估值275元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予欣興(3037-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀1位。
欣興(3037-TW)今(26日)收盤價為125元。近5日股價上漲1.17%，相關零組件業近5日下跌1.07%，集中市場加權指數下跌1.61%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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