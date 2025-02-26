search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)目標價調降至177.5元，幅度約11.91%

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 12:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對欣興(3037-TW)提出目標價估值：中位數由201.5元下修至177.5元，調降幅度11.91%。其中最高估值275元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予欣興(3037-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀1位。

欣興(3037-TW)今(26日)收盤價為125元。近5日股價上漲1.17%，相關零組件業近5日下跌1.07%，集中市場加權指數下跌1.61%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23331.360.20%
欣興125.5-3.09%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.2
加權指數法興(購) 槓桿9.64
加權指數法興(售) 槓桿7.57
加權指數法興(售) 槓桿8.52

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中弱短強
欣興

79.41%

勝率

#波段回檔股

中弱短強
欣興

79.41%

勝率

延伸閱讀


Empty