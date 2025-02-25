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鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至4.42元，預估目標價為184元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 12:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.51元下修至4.42元，其中最高估值5.75元，最低估值3.9元，預估目標價為184元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.75(5.75)13.0320.77
最低值3.9(3.9)5.928.91
平均值4.55(4.6)10.1514.07
中位數4.42(4.51)10.4613.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值118,580,980153,436,000173,682,580
最低值115,372,980134,525,750146,060,060
平均值116,559,940144,356,190164,325,680
中位數116,269,000145,870,000168,254,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.8820.088.983.74
營業收入
(單位：新台幣千元)		104,036,151140,489,172104,562,74787,892,821

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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