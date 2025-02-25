聯發科推兩款4奈米中階晶片 終端產品本季上市

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-25 19:54

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IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (25) 日發表最新中階晶片組天璣 7400、天璣 7400X 系列，兩款皆採用台積電 4 奈米製程，搭載兩款晶片的手機預計將在本季上市，為聯發科增添營運動能。

聯發科指出，天璣 7400 及天璣 7400X 為消費者帶來先進遊戲及 AI 相機技術，兩款晶片組皆整合 8 核 CPU，包含 4 個主頻最高可達 2.6GHz 的 Arm Cortex-A78 核心以及 4 個主頻最高可達 2.0GHz 的 Arm Cortex-A55 核心，還有 Arm Mali-G615 MC2 GPU。

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聯發科兩款新晶片皆採用台積電 4 奈米製程，讓執行能效超群，在遊戲情境下能比同業省 14-36% 功耗，也同步搭載自家星速引擎 3.0，擁有優越繪圖功能，透過 AI 優化能根據裝置負載調整遊戲設定，降低輸入系統延遲以獲得更快回饋速度，先進省電功能讓使用者能暢玩更久。

聯發科此次也推出應用在主流市場的天璣 6000 系列晶片，擁有先進的 5G 通訊功能，使其能在更多地區使用，天璣 6400 的 8 核 CPU 包含 2 個主頻最高可達 2.5GHz 的 Arm Cortex-A76 核心和 6 個主頻最高可達 2.0GHz 的 Arm Cortex-A55 核心，同時搭載 Arm Mali-G57 MC2 GPU。該晶片採用高能效台積電 6 奈米製程，擁有極高執行效率，與同款產品相比，遊戲功耗最高可節省 19%。