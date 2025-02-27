川普簽署新MOU反擊數位服務稅 PwC：台商需謹慎應對潛在貿易報復影響

美國總統川普最近簽署一份新的行政備忘錄，旨在保護美國科技公司免受被視為「海外勒索」（Overseas Extortion）的衝擊。此備忘錄明確表示，當前政府計畫審查並反制對美國企業造成不利影響的外國租稅和監管措施，其中加拿大的數位服務稅（DST）為首要關注點。專家指出，這項政策會加劇貿易緊張，特別是對於在美國有業務的台資企業，這些政策可能會對台商的營運模式和市場策略有重大影響。

備忘錄指示美國貿易代表（USTR）根據《美墨加協定》（USMCA）探尋針對加拿大 DST 的貿易補救措施。此外，備忘錄要求財政部官員調查外國租稅政策是否違反美國租稅條約，或是否應根據《美國國內租稅法》第 891 節採取反制措施。第 891 節允許美國對那些被認為對美國公民或公司課徵歧視性租稅的國家之美國來源所得加倍徵稅。

該備忘錄還設立了一個正式的報告機制，讓美國企業能夠向 USTR 舉報那些「對美國企業造成不成比例傷害」的外國租稅和監管行為。除了加拿大，備忘錄將法國、奧地利、義大利、西班牙、土耳其和英國的數位服務稅列為關注對象。這些措施可能會引發一系列國際間的貿易緊張局勢，影響美國及其貿易夥伴之間的關係。

台資企業需注意美國可能對制定全球最低稅負制徵稅不足支出原則（UTPR）的國家採取類似的報復措施。也就是說美國可能針對立有 UTPR 的國家採用第 891 節的反制措施，對這些國家加倍徵稅。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇說明，對台灣政府及企業而言，這項政策可能會加劇貿易緊張局勢，特別是對於在美國有業務的台資企業。美國作為台灣的重要市場與經濟夥伴，這些政策可能會對台資企業的營運模式和市場策略產生重大影響。

曾博昇建議，台資企業應密切關注此政策的最新發展，積極與專業顧問合作，並考慮其供應鏈和商業策略的調整，以確保在快速變化的全球貿易環境中保持競爭力。企業應考慮制定應急計畫，並評估可能的商業風險，以便在政策變動時能迅速調整，確保在全球市場中保持競爭力。