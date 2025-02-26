蘋果股東大會速覽：庫克沒接董事長 但年薪漲16% 公司累計派息1650億美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 12:18

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在會議上，蘋果揭露了八位董事會提名的候選人，其中包括執行長庫克。值得注意的是，新一屆董事會中有多位任職超過 15 年的「蘋果老兵」，如董事會主席亞瑟 · 萊文森，他在董事會的任職時間已達 24 年，成為蘋果成立以來任職時間最長的獨立董事。萊文森預計將在 2025 年或 2026 年初退休，而另一位董事羅納德 · 糖則已獲得特許延長任期，外媒預測他也將在近期退休。

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此外，股東們也批准了庫克及其他高階主管的 2024 年薪酬方案，庫克的總薪酬為 7,461 萬美元，較 2023 年成長 16%。蘋果在股東文件中強調，庫克任期內公司的市值成長超過 3 兆美元，成為其薪資成長的核心依據。

同時，蘋果在大會上也任命安永會計師事務所為公司的財務審計機構。蘋果在 2021 年宣布將審計機構從普華永道變更為安永，此決定自 2022 財年生效，安永自此一直擔任蘋果的財務審計工作。

四項爭議性提案均未通過

然而，外部股東提出的四項爭議性提案均未通過。其中包括要求終止多元化、公平與包容（DEI）招聘政策的提案。提出該提案的美國國家公共政策研究中心認為，DEI 計劃可能導致 “逆向歧視”，並對蘋果的合規風險和利潤構成威脅。對此，蘋果明確反對，強調公司遵守勞動法，並認為多元化是創新文化的基礎。

此外，蘋果也否決了關於道德人工智慧數據獲取與使用情況、兒童性虐待材料識別軟體的成本效益與用戶隱私影響、以及慈善捐贈情況的報告提案。蘋果指出，現有的企業捐贈制度經過嚴格內部審核，提案將 “不當限制公司在相關領域的自主運營權”，並試圖以股東監督之名干涉蘋果的公益事業標準。

在股東投票前的陳述環節，庫克也提及了公司的最新策略動向，包括 5000 億美元的美國投資計畫以及繼續上調股息的承諾。他表示，過去四個財季公司已支付 153 億美元股息，累計股利總額突破 1,650 億美元。摩根士丹利的分析師指出，穩定的股利政策與股東投票的高度一致性，反映出蘋果治理結構在維持投資人信任的有效性。