致茂去年EPS 12.49元創歷史新高 今年AR業務看旺

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-24 17:42

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設備大廠致茂 (2360-TW) 今 (24) 日召開法說會，並公布去年財報，受惠 AI 相關量測設備需求暢旺，全年稅後純益達 52.64 億元，年增 32%，每股稅後純益 12.49 元，雙雙創下歷史新高，展望今年，看好 AR 眼鏡相關測試解決方案將在今年陸續交貨，挹注今年營運。

致茂預期，今年主要成長動能依舊來自半導體及 Photonics 測試解決方案，客戶認證過之先進封裝 Metrology 設備將自今年起逐季挹注營收，同時，AI/HPC 高速運算、車用、顯卡及 ASIC 產能擴充，都將持續帶動 SLT 檢測設備需求。

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此外，致茂也看好，為因應 AR 眼鏡生產製造推出的 Turnkey Solution，去年下半年已獲客戶採用並陸續交貨，預期相關需求將延續至 2025 年。

致茂去年第四季營收 60.39 億元，季增 7%，年增 20%，毛利率 60%，季增 1 個百分點，年增 9 個百分點，營益率 26%，季減 1 個百分點，年增 6 個百分點，稅後純益 14.76 億元，季增 4%，年增 85%，每股稅後純益 3.49 元。

致茂去年全年營收 216.04 億元，年增 16%，毛利率 59%，年增 1 個百分點，營益率 25%，持平前年，稅後純益 52.64 億元，年增 32%，每股稅後純益 12.49 元。