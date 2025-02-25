鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至12.38元，預估目標價為475元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對致茂(2360-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.56元下修至12.38元，其中最高估值12.8元，最低估值12元，預估目標價為475元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.8(12.82)
|18.5
|22.15
|23.67
|最低值
|12(12)
|14.78
|17.07
|23.67
|平均值
|12.39(12.49)
|16.49
|19.64
|23.67
|中位數
|12.38(12.56)
|16.65
|19.51
|23.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21,604,000
|27,846,510
|31,620,160
|34,079,770
|最低值
|21,379,940
|22,788,000
|27,080,000
|34,079,770
|平均值
|21,564,220
|25,680,500
|29,665,940
|34,079,770
|中位數
|21,603,840
|25,727,550
|29,864,000
|34,079,770
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.45
|12.14
|9.96
|5.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,676,043
|22,067,242
|17,584,023
|15,532,543
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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