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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至12.38元，預估目標價為475元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對致茂(2360-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.56元下修至12.38元，其中最高估值12.8元，最低估值12元，預估目標價為475元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值12.8(12.82)18.522.1523.67
最低值12(12)14.7817.0723.67
平均值12.39(12.49)16.4919.6423.67
中位數12.38(12.56)16.6519.5123.67

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值21,604,00027,846,51031,620,16034,079,770
最低值21,379,94022,788,00027,080,00034,079,770
平均值21,564,22025,680,50029,665,94034,079,770
中位數21,603,84025,727,55029,864,00034,079,770

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.4512.149.965.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,676,04322,067,24217,584,02315,532,543

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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致茂350.5-0.99%
美元/台幣32.71-0.11%

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