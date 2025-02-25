鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至0.29元，預估目標價為16元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對友達(2409-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.29元，其中最高估值0.66元，最低估值-0.25元，預估目標價為16元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|0.66(0.39)
|0.79
|最低值
|-0.25(-0.25)
|0.42
|平均值
|0.18(0.12)
|0.59
|中位數
|0.29(0.24)
|0.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|311,447,000
|316,754,000
|最低值
|291,455,000
|310,500,000
|平均值
|297,487,010
|314,071,470
|中位數
|296,286,810
|314,515,940
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.37
|-2.39
|6.44
|0.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|247,964,437
|246,792,674
|370,685,141
|270,955,381
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 三大法人同賣超台股116億元 外資回頭布局面板及老AI股
- 富采2/21法說會登場 MicroLED新產能、營運目標成焦點
- 〈台股盤前要聞〉外資回補面板及老AI股、史上最貴抽抽樂中籤難、金融科技產業聯盟啟動
- 〈台股開盤〉權值股股不振 靠中小型股難撑大局開盤跌逾150點
下一篇