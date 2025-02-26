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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至9.71元，預估目標價為215元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台燿(6274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.76元下修至9.71元，其中最高估值10.19元，最低估值9.23元，預估目標價為215元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.19(10.19)16.0120.61
最低值9.23(9.23)11.4613.89
平均值9.7(9.72)13.3116.77
中位數9.71(9.76)13.3716.98

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值23,455,00028,886,39034,116,190
最低值23,030,00024,260,00029,640,000
平均值23,127,45027,010,19031,390,300
中位數23,069,98026,939,00030,902,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.054.697.016.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,002,53718,472,12821,132,04018,046,852

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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