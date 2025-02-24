鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至9.76元，預估目標價為210元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台燿(6274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.71元上修至9.76元，其中最高估值10.19元，最低估值9.23元，預估目標價為210元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.19(10.19)
|16.01
|20.61
|最低值
|9.23(9.23)
|11.46
|13.89
|平均值
|9.72(9.71)
|13.24
|16.77
|中位數
|9.76(9.71)
|13.31
|16.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|23,455,000
|28,886,390
|34,116,190
|最低值
|23,030,000
|24,260,000
|29,640,000
|平均值
|23,138,990
|26,802,400
|31,390,300
|中位數
|23,070,000
|26,859,500
|30,902,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.05
|4.69
|7.01
|6.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,002,537
|18,472,128
|21,132,040
|18,046,852
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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