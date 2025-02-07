鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至9.71元，預估目標價為210元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台燿(6274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.76元下修至9.71元，其中最高估值10.32元，最低估值9.23元，預估目標價為210元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.32(10.32)
|15.63
|19.27
|最低值
|9.23(9.23)
|11.39
|13.39
|平均值
|9.76(9.78)
|12.96
|15.98
|中位數
|9.71(9.76)
|12.87
|16.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|23,455,000
|28,626,500
|33,609,480
|最低值
|23,030,000
|24,260,000
|29,640,000
|平均值
|23,234,910
|26,927,530
|31,429,870
|中位數
|23,277,880
|26,956,850
|31,044,380
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.05
|4.69
|7.01
|6.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,002,537
|18,472,128
|21,132,040
|18,046,852
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至9.8元，預估目標價為210元
- 盤中速報 - 台燿(6274)大跌7.14%，報156元
- 盤中速報 - 台燿(6274)股價殺至跌停，跌停價151.5元，成交5,501張
- 營收速報 - 台燿(6274)1月營收20.21億元年增率高達35.04％
上一篇
下一篇