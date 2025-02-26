鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至694元，幅度約5.15%
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台光電(2383-TW)提出目標價估值：中位數由660元上修至694元，調升幅度5.15%。其中最高估值765元，最低估值460元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予台光電(2383-TW)評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀0位。
台光電(2383-TW)今(25日)收盤價為576元。近5日股價下跌5.88%，相關零組件業近5日下跌1.07%，集中市場加權指數下跌1.61%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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