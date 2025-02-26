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鉅亨速報 - Factset 最新調查：蒙特婁銀行(BMO-US)EPS預估上修至7.68元，預估目標價為102.35元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 04:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對蒙特婁銀行(BMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.55元上修至7.68元，其中最高估值8.06元，最低估值7.4元，預估目標價為102.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.06(7.82)9.4810.03
最低值7.4(7.33)8.859.72
平均值7.64(7.58)9.069.84
中位數7.68(7.55)9.059.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值254.90億272.52億268.18億
最低值240.69億252.12億267.55億
平均值246.38億259.62億267.87億
中位數245.76億257.88億267.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.629.2215.564.226.99
營業收入254.43億257.18億343.70億501.74億579.19億

詳細資訊請看美股內頁：
蒙特婁銀行(BMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBMO

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