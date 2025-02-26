鉅亨速報 - Factset 最新調查：蒙特婁銀行(BMO-US)EPS預估上修至7.68元，預估目標價為102.35元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 04:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對蒙特婁銀行(BMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.55元上修至7.68元，其中最高估值8.06元，最低估值7.4元，預估目標價為102.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.06(7.82)
|9.48
|10.03
|最低值
|7.4(7.33)
|8.85
|9.72
|平均值
|7.64(7.58)
|9.06
|9.84
|中位數
|7.68(7.55)
|9.05
|9.77
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|254.90億
|272.52億
|268.18億
|最低值
|240.69億
|252.12億
|267.55億
|平均值
|246.38億
|259.62億
|267.87億
|中位數
|245.76億
|257.88億
|267.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.62
|9.22
|15.56
|4.22
|6.99
|營業收入
|254.43億
|257.18億
|343.70億
|501.74億
|579.19億
詳細資訊請看美股內頁：
蒙特婁銀行(BMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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