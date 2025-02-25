【量大強漲股整理】台股震盪回檔下，主流股如何掌握?

鉅亨研報 2025-02-25 17:34

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 513.39 億元，投信買超 9.74 億元，自營商賣超 93.94 億元，三大法人合計賣超 597.58 億元 ，其中，外資、自營商連續 2 日賣超，投信連續 2 日買超

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美股週一收盤漲跌互見，投資人對人工智慧（AI）技術需求的未來感到擔憂，加上美國總統川普揚言將對加拿大與墨西哥課徵關稅，引發市場不安，拖累科技股表現，道瓊工業指數終場上漲 0.08%，但那斯達克指數下跌 1.2%，費城半導體指數重挫 2.5%，指標科技股普遍下挫，(TSM-US) 台積電 ADR 大跌 3.3%，(NVDA-US) 輝達下跌 3%，(SMCI-US) 美超微重挫 7.9%，(AVGO-US) 博通跌 4.9%，值得關注的是，(AAPL-US) 蘋果公司宣布未來四年將在美國投資 5,000 億美元，提振市場信心，股價逆勢上漲 0.6%，此外，市場正密切關注輝達將於本週三公布的財報，特別是市場對其高價 AI 晶片的需求狀況，受到美股科技股走弱影響，加權指數今日開低震盪，盤中跌幅收斂，終場下跌 279.59 點，收在 23285.72 點，成交量微增至 3921.69 億，雖然今日收量增黑 K 棒，不過有留下影線，顯示有低接買盤在做進場，目前月線、季線、半年線皆上揚，將有一定的支撐力道，短線上台股受到美股的波動而影響下，下檔有撐下，將以區間盤

整的格局為主，目前選股將重於選市。本週市場焦點包括輝達財報、美國 PCE 數據、科技股法說會及 MSCI 盤後生效日，預料市場短線波動仍大，選股策略將優於指數操作。

權值股方面表現相對疲弱，(2330-TW) 台積電，下跌 1.86%，收在 1055 元，近期市場傳出，台積電可能透過收購英特爾股份或合資方式，進一步主導其代工業務，此舉恐將面臨技術、生產模式與企業文化等多重挑戰，使得整合過程極為複雜且耗時，台積電與英特爾在半導體製造技術、供應鏈管理與人力資源配置方面存在顯著差異。台積電專注於純代工模式，而英特爾長期以來以整合元件製造模式運營，兩者在生產策略與管理模式上存在根本性差異，若要進行整合，勢必需要大幅調整運營方式，導致成本高昂且執行難度極大；(2317-TW) 鴻海，下跌 3.53%，收在 177.5 元，輝達即將公布財報，市場對其 GB200 AI 伺服器的出貨成長充滿期待，AI 代工大廠鴻海與，GB200 已於本季正式量產並出貨，為達成輝達截至 1 月底的會計年度交付目標；(2454-TW) 聯發科，上漲 0.32%，收在 1550 元，為搶攻兆元衛星通訊商機，全球衛星通訊領導者 Eutelsat 集團、通訊晶片大廠 聯發科技 及航太巨頭 (EADSY-US) 空中巴士於 24 日共同宣布，成功透過 Eutelsat 旗下 OneWeb 低地球軌道衛星群，完成全球首個符合 5G 非地面網路標準 的端到端連接測試，此次技術突破不僅展現 LEO 衛星在 5G 連結應用上的潛力，也為衛星供應鏈帶來巨大商機，隨著各國積極推動 衛星通訊與 5G 網路融合，未來 智慧手機、車聯網、自駕車、邊緣 AI、IoT 等產業 皆有望受惠，進一步推動 全球通訊產業升級。

AI 供應鏈方面，(3231-TW) 緯創將於 24 日法說會上宣布今年資本支出計畫，預計投入 355 億元，大幅超越往年水準，主要用於 AI 設備與擴廠計畫，緯創目前在美國德州與加州皆設有據點，積極佈局美國製造，然而，受市場氣氛影響，緯創股價今日下挫 3 元，收報 112 元，關係企業 (6669-TW) 緯穎同步下跌 5.15%，收在 1,955 元，緯創董事會決議向聯發紡織纖維承租新竹縣竹北市土地與廠房，帶動 (1459-TW) 聯發股價表現強勢，盤中上漲 9.13%，報 12.55 元，相較於科技股的震盪，傳產股表現較為穩定，(13101-TW) 台塑、(1303-TW) 南亞、(1326-TW) 台化與 (6505-TW) 台塑化盤中漲福表現不錯，展現抗跌，此外，工具機族群持續吸引市場關注，(4510TW) 高鋒三天內強勢漲停三次，股價再創新高，受惠於電動車、機器人與 CoWos 先進封裝技術題材，另一檔個股 (4534-TW 慶騰) 亦創下波段新高，逼近 30 元關卡，市場現階段聚焦輝達即將公布的財報，預料若業績亮眼，將帶動 AI 相關族群的表現。

台股雖然短線震盪回檔，但佳螢 2025.2.23(日) 本周昨日公開在經濟日報領先的股票，雙雙噴出! 亮燈漲停! 再創新高!

果真領先預告後 3 天噴出 3 根漲停板!

動車 + CoWoS + 機器人三題材加持的，站穩六字頭大關



台股震盪回檔下，主流股如何掌握?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師