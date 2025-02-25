手搖飲業者巨宇翔1月起併計旅館業務 拚2年內上櫃

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-25 19:39

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連鎖手搖飲業者巨宇翔 (2760-TW) 今 (25) 日指出，斥資約 7000 萬元收購淶滬文旅和展旺企業旗下品牌澧饗餐旅業務後，1 月已開始認入 5 家旅館的住房業務營收，同時，今年旗下手搖品牌薡茶有望於海外據點再拓展 50 家，力拚雙重業務的發展下，兩年內完成上櫃。

巨宇翔第一季共將完成 6 家旅館營運收入認列，1 月營收已併入淡水淶滬文旅酒店、嘉義輕行旅、嘉義行藝文旅、台南行旅和高雄行旅，季底前將再併入日月潭淶滬文旅酒店，提供經營管理服務。

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巨宇翔董事長許維翔說，規劃於年底前擴張國內旅館版圖至 10 家，未來也可望藉由在海外薡茶品牌的通路，將旅宿版圖延伸到海外，目前有越南和日本大阪的案子正在談，目標海外旅館據點達 5 個。

許維翔強調，飯店業是非常有潛力的行業，飯店不只是飯店，可以是具備多功能的空間。

許維翔不諱言，過去 2 年營收和獲利衰退，主要是全球手搖飲市場衰退，但今年起有望好轉。

目前薡茶在越南、美國分別有約 110 家店，合計二大市場占營收比重約 80%，歐洲則有 10 餘家，總店數約 250 家，目標至年底達 300 店里程碑，藉此整合原物料上下游供應鏈。

其中，巨宇翔預計在越南會再創第二品牌，目標第二季創立，增添新營收動能。