台灣大與南韓電信業者SK電訊合作 聚焦AI-RAN發展

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-25 18:52

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台灣大 (3045-TW) 今 (25) 日宣布，與韓國電信業者 SK 電訊在 AI-RAN(人工智慧存取網路)領域合作，針對 AI-RAN 智慧節電，以及自動化網路等關鍵技術進行交流，期望優化網路效能，並降低營運成本。

台灣大自 2020 年推出 5G 服務以來，即與 SK 電訊在 5G NSA 及 SA 技術演進、頻譜重耕 (Refarming)、網路歸話與節能工法等多領域展開交流，透過雙方定期互訪分享經驗，縮短技術導入時程，也攜手探索關鍵技術，加速創新技術落地。

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而此次的合作重點，聚焦 AI-RAN 作為新一代智慧網路的關鍵技術，可透過 AI 強化無線網路效能，實現自適應網路配置與智慧節能。隨著網路自動化的重要性提升，運用 AI 技術可顯著強化網路韌性與效能，提高網路穩定性與使用者體驗。