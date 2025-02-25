〈南茂法說〉驅動IC急單湧現 Q1營收小幅修正 OLED發展樂觀看

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-25 16:01

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IC 封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (25) 日召開法說會，董事長鄭世杰表示，南茂第一季營收受工作天數較少與季節性調節影響，記憶體與驅動 IC 營收都呈現小幅修正，其中，驅動 IC 修正幅度會低於記憶體，也看好 OLED 手機發展，將挹注全年營運。

鄭世杰說，第一季策略將優先考量提升稼動率，並根據實際稼動狀況與客戶後續需求，進行審慎的資本支出規劃，為面對國際貿易的不確定性與整體經濟狀況的不明朗，公司持續密切關注市場變化，以靈活應對挑戰。

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細分兩大產品線，南茂預估，記憶體業績第一季將進行小幅度修正，但市場需求逐步浮現，其中，利基型 DRAM 與 NAND Flash 需求已有回溫跡象；驅動 IC 則受惠於中國相關政策補貼以及因應關稅提高的提前拉貨效應，短單需求有所增加，因此修正幅度略小於記憶體產品。

展望未來，南茂預期，第二季及第三季後，客戶後續需求將趨於明朗，下半年表現將優於上半年，並對車用與 OLED 市場保持審慎樂觀看法，特別是 OLED 手機與車用需求持穩，但也坦言低階產品市場競爭激烈，經營環境相對較具挑戰。