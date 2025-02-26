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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)目標價調升至154元，幅度約5.48%

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 08:10


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對中租-KY(5871-TW)提出目標價估值：中位數由146元上修至154元，調升幅度5.48%。其中最高估值160元，最低估值125元。

綜合評級 - 共有5位分析師給予中租-KY(5871-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立4位、保守悲觀1位。

中租-KY(5871-TW)今(25日)收盤價為127元。近5日股價上漲0%，相關其 他近5日上漲0.65%，集中市場加權指數下跌1.61%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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