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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估上修至-0.24元，預估目標價為78.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台郡(6269-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.46元上修至-0.24元，其中最高估值3.62元，最低估值-3.64元，預估目標價為78.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值3.62(3.62)5.39
最低值-3.64(-3.64)0.4
平均值-0.32(-0.36)2.97
中位數-0.24(-0.46)2.04

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值31,880,00032,916,000
最低值25,490,00027,810,680
平均值28,065,36030,977,420
中位數28,033,00031,591,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.4510.838.198.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,728,86240,070,12235,568,66629,897,996

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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