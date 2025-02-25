鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估上修至-0.24元，預估目標價為78.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台郡(6269-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.46元上修至-0.24元，其中最高估值3.62元，最低估值-3.64元，預估目標價為78.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|3.62(3.62)
|5.39
|最低值
|-3.64(-3.64)
|0.4
|平均值
|-0.32(-0.36)
|2.97
|中位數
|-0.24(-0.46)
|2.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|31,880,000
|32,916,000
|最低值
|25,490,000
|27,810,680
|平均值
|28,065,360
|30,977,420
|中位數
|28,033,000
|31,591,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.45
|10.83
|8.19
|8.63
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,728,862
|40,070,122
|35,568,666
|29,897,996
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6269/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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