〈熱門股〉川普喊大力發展AI帶動電力需求 重電四雄回神大漲

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-22 11:32

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華城本周漲幅 21.18%，周四 (20 日) 強攻漲停板，站回 600 元關卡，且本周三大法人連續 5 個交易日買超，本周合計買超 4806 張。亞力本周漲勢同樣凌厲，大漲 16.2%，周四亮燈漲停，站回百元關卡，不過本周三大法人合計賣超亞力 186 張。

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另外，士電與中興電本周則分別漲 13.09%、8.45%，而三大法人本周賣超士電 2620 張，賣超中興電 3371 張。

川普指出，AI 工廠所需的電力是現在的 2 倍，因此設置 NEDC，以滿足強勁的電力需求，進一步確保美國能在能源領域站穩領先地位。

而華城去年第四季外銷訂單突破百億元，累計在手訂單則超過 300 億元，且握有美國電力公司訂單，變壓器需求暢旺，可望受惠，未來 3 年訂單無虞，預期今年外銷營收占比有望超過 50%。

亞力今年多引擎挹注，包含台電靜態同步補償器 (Statcom) 工程訂單達 20 億元，今年至少認列三分之一營收，加上半導體產業海外擴廠，目前與新加坡世界先進 (5347-TW) 洽談訂單中，德國、日本及美國則有台積電的設廠訂單。

此外，亞力今年也將重點布局 AI 領域，看好 AI 資料中心帶動 IDC 機房商機，過去已提供多所 IDC 變電所的 GIS 與變壓器，累積豐富經驗，加上 AI 是高耗能產業，AI 高算力推升龐大的電力需求，將為重電產業帶來另一波商機。